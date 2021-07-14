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Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Деми Мур и другие проводят знойный июль

Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Деми Мур и другие проводят знойный июль

Лето в разгаре и практически подошло к своему экватору. Жара пока отступать не планирует, и спасение от нее звезды находят на курортах и за городом, где перенести ее гораздо проще, нежели в каменных джунглях. Ряды звездных отпускников пополняются регулярно — все хотят успеть отдохнуть, пока есть возможность (гарантии, что границы не закроют в один "прекрасный" день, нет никакой). Как и где отдыхают Вера Брежнева, Полина Гагарина, Деми Мур, Синди Кроуфорд и другие, смотрите в нашей фотоподборке.

Не выдержала московскую жару, как и многие, Наталья Ионова и улетела на море. Звезда много времени проводит на пляже и плавает в бассейне на большом надувном фламинго.

Розовый фламинго, увези меня в волшебный мир, где никому ничего не нужно от тебя,

— шутит Наталья.


Наталья Ионова


Нюша


Настя Каменских с мужем Потапом
Рита Дакота
Рита Дакота с дочерью

Вера Брежнева

Светлана Ходченкова

Тимати

А вот Елена Летучая, которая с мужем Юрием Анашенковым отдыхает на Камчатке, вновь решила освоить серфинг, и очередная попытка оказалась для нее очень удачной.

Я запомню этот день. Дело в том, что мой серфинг закончился в Коста-Рике, когда я получила травму в океане. С тех пор много лет я боялась снова зайти в океан с доской! Но Тихий океан был настолько приветлив, что я вернулась! Заплыла на лайн-ап и даже пробовала взять волну, техники не хватило при таком разрыве полноценно поехать! Но при травме это прорыв! Спасибо моему мужу за поддержку!

— поделилась она.


Елена Летучая

Большой популярностью у российских и западных знаменитостей в этом году продолжает пользоваться Греция. Здесь уже побывали Орландо Блум и Кэти Перри, Полина Гагарина, Анна Седокова с семьей и многие другие. Добралась сюда и Настя Ивлеева, которая на фоне слухов о расставании с мужем Элджеем весело проводит время в отпуске в компании своих подруг.


Настя Ивлеева и Диана Коркунова
Светлана Бондарчук
Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

Одна из главных звезд красных дорожек Каннского кинофестиваля Белла Хадид в свободное от выходов в свет время отдыхает на море с друзьями и со своим новым бойфрендом Марком Калманом. Белла катается вместе с ними на яхте, водном мотоцикле и наслаждается ласковым солнцем.

Как отдыхают другие знаменитости, смотрите в нашей фотоподборке.

Белла Хадид с подругой

 




Кендалл Дженнер


Хлое Кардашьян
Ким Кардашьян


Синди Кроуфорд
Алессандра Амбросио


Кейт Хадсон
Юлия Паршута
Деми Мур

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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