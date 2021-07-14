Лунный день сегодня 14 июля 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — лучший помощник для тех, кто предпочитает заранее знать о том, что может проходить в тот или иной день. Это отличный способ правильно спланировать дела на будущее и понять, каким будет тот или иной день.

Сегодняшний день будет относительно благоприятным. В некоторых сферах придется проявлять осторожность, а в других — брать быка за рога. Если вы почувствуете сильную усталость, воспользуйтесь мантрой силы и энергии. Она вернет вас в строй и не даст потерять контроль над ситуацией.

Фаза Луны: начинается 5 лунный день. Растущая Луна второй день находится в Знаке Девы, поэтому воздействие стихии Земли немного ослабнет, что не очень хорошо скажется на умении фокусироваться на делах и желании действовать.

Магнитные бури 14 июля: магнитных бурь не ожидается, поскольку Солнце было спокойным в предыдущие пару дней.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

борьба с плохими привычками;общение с добрыми людьми;объективность;работа, дела по дому.лесть;обман;жадность;лишние траты.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют заняться домашними делами, которые вы давно откладывали. Если вас беспокоит разбросанная одежда или пыль на полках, решите эту проблему. Стоит только начать, как у вас появится желание и рвение сделать все и сразу. Можно заняться огородом и участком, пересадить растения и даже начать ремонт. Важно также избавиться от вещей, которые крадут энергию в доме. Главное, чтобы это действительно было вашим желанием, а не навязанной просьбой.

Что надеть в эту среду

Наденьте что-то спокойное и не привлекающее внимание. Это должны быть «добрые» цвета: желтый, зеленый, голубой, черный, серый. Очень полезной будет одежда с узором в клетку. Такие элементы стиля будут выполнять роль оберега от неурядиц.

Из камней-талисманов стоит отдавать предпочтение таким камням, как аметист и цитрин. Они поднимут настроение и помогут вам меньше унывать. Дополнить образ можно украшениями из серебра или платины. Можно смело комбинировать изделия из этих двух металлов.

Любовь и общение 14 июля

Общение с позитивными людьми принесет вам радость. Старайтесь остерегаться токсичных личностей и всех, кто находится в плохом настроении, поскольку негатив заразителен. День не подходит для новых знакомств, поэтому астрологи рекомендуют заняться делами и работой. Люди могут не оправдывать ваши ожидания относительно них.





Добрые слова и похвала сегодня имеют огромную силу, поэтому старайтесь делать комплименты. Астрологи считают, что многие из нас станут более чуткими и восприимчивыми к теплым словам, но это не значит, что можно льстить. Избегайте выяснения отношений со второй половинкой. Это может привести к ссоре.

Настроение и здоровье в 5 лунный день

Далеко не все дела вам будут даваться легко. День точно не стоит проводить в расслабленном состоянии. Важно быть предельно сосредоточенными и внимательными. Можно заниматься спортом и много двигаться, но не стоит забывать про отдых. Организм силен, но люди могут ощущать легкую неуверенность, поэтому новые начинания будут даваться тяжело.

День подходит для очистки организма и борьбы с негативными привычками. Астрологи настоятельно не рекомендуют налегать на горячительные напитки и питаться в ресторанах быстрого питания. Не занимайтесь опасными видами спорта, так как велика вероятность получения травм.

Финансы и работа по лунному календарю

Это хороший день для монотонной и тяжелой работы. Все то, что вы откладывали на потом, лучше сделать именно сегодня. Луна в Деве поможет преодолеть все трудности и избавиться от долгов перед самими собой. Это день справедливости, поэтому все ваши усилия будут вознаграждены, пусть и не сразу.

Все покупки лучше отложить на потом. Даже если у вас есть много лишних денег, все равно не стоит их выбрасывать на ветер. Старайтесь покупать только самое необходимое. Ни в коем случае не давайте никому взаймы. Это может плохо кончиться. Сами также не оформляйте кредитов и не берите в долг даже у самых близких людей.