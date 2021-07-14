Магические законы богатства

Вадим Карасев

Богатство приходит не только к тем, кто хитер и умен, но еще и к тем, кто знает законы, по которым работает финансовый успех. Энергетика человека и окружающего мира тесно связана с денежными потоками. Пришло время узнать, как именно они связаны.

Если у вас проблемы с деньгами, вы всегда можете воспользоваться заговорами на удачу и богатство, но они не смогут изменить ваше мышление, поэтому помогут лишь в краткосрочной перспективе. Ознакомившись с законами, которые описаны далее, вы сможете приблизиться к пониманию того, как все устроено в нашем мире.

Чтобы увеличить доход, нужно увеличить отдачу

Жизнь — это рулетка, но если вы постоянно будете лениться, вы будете проигрывать. Нужно делать так, чтобы случайности играли как можно меньшую роль в вашей жизни. Для этого нужно чем-то заниматься, во что-то вкладывать свое время. Если вам нужно найти работу, придумать новую идею или решить проблему, то вы занимаетесь поисками решения или идеи. Не стоит сидеть и ждать у моря погоды. Чем больше вы работаете, тем больше получаете. Так было, есть и будет.

Не забывайте про отдых

Восстановление тела и души после тяжелой трудовой недели — обязательная часть обогащения человека. В нормальном и продуктивном состоянии работать всегда легче. Пока вы себя чувствуете хорошо, вы способны свернуть горы. Если вы чувствуете себя разбитыми, даже самые легкие задачи в бизнесе и на работе будут казаться неподъемными и нерешаемыми.

Богатство — это результат саморазвития

Финансовая удача проистекает из развития как интеллектуального, так и духовного и физического. Самый лучший спортсмен перестанет быть лучшим, если забросит тренировки. Если вы перестанете следить за здоровьем, то любая ваша работа потеряет смысл. Старайтесь как можно больше времени посвящать укреплению биополя, здоровья и тела.

Духовное развитие важно тоже, ведь оно помогает понимать, зачем нам нужны деньги, успех и работа в целом. Конечно же, к богатству приводит и интеллектуальное развитие. Вам необходимо изучать что-то новое и совершенствовать свои знания и навыки в той сфере, которая является для вас основной. Если вы будете стоять на месте, ваша работа очень быстро перестанет приносить столько денег, сколько вы бы хотели.

Зависть убивает успех

Каждый богат по-своему, поэтому не нужно злиться на того, у кого квартира больше, а машина роскошнее. Зависть и жалобы на жизнь — это путь обратного направления, который очень быстро лишит вас того, что у вас есть. Стоит всегда помнить о том, что богатство — это не только деньги, но и любовь, здоровье, знания, опыт.

Что говоришь, то и получаешь

Есть люди, которые говорят: «Мне никогда не достичь успеха». Если так говорить, то так и выйдет. Не программируйте себя на нищету и серое существование. Старайтесь искать в жизни что-то позитивное, что-то хорошее и доброе. Это обязательно обернется для вас успехами в финансовой сфере. Деньги любят людей, которые мыслят оптимистично.

Благодарность важнее денег

Если кто-то сделал для вас добро, обязательно отблагодарите человека. Пусть это будет не дело, а слово, но обязательно скажите хотя бы «благодарю» или «спасибо». Вы даже не представляете, насколько позитивно это сказывается на финансовой удаче и удаче в целом. Это один из самых важных магических законов, о котором нельзя забывать. Если вам улыбнулась удача, обязательно скажите «спасибо» судьбе и Вселенной. Даже если вы чувствуете, что заслужили свое высокое положение и все деньги, которые у вас есть, все равно благодарите.

Деньги должны быть средством, а не целью

Самые богатые люди мира относятся к деньгам как к средству достижения своих целей. У них есть амбициозные планы, которые без денег невозможно претворить в жизнь, поэтому они постоянно увеличивают доходы. У них на уме нечто грандиозное, поэтому Вселенная дает им деньги на исполнение того, о чем они мечтают. Если цель благая, то и денег будет много. Это не просто правило, а самая настоящая аксиома богатства.