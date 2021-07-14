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Мальта отказалась от идеи пускать в страну только вакцинированных от COVID-19

Мальта отказалась от идеи пускать в страну только вакцинированных от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:26  Автор: Жанна Звягина



Мальта решила отказаться от плана пускать в страну только вакцинированных от коронавируса людей. Въезжающие должны будут пройти карантин. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном сайте правительства республики.

Людей, которые не могут сделать прививку от COVID-19 по медицинским показаниям, в том числе детей в возрасте от пяти до 11 лет, пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа перед прибытием. 

9 июля вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне объявил, что въезд в республику для людей, не сделавших прививку от коронавируса, с 14 июля будет закрыт.

Накануне Еврокомиссия попросила у властей островного государства пояснить свое решение, подчеркнув, что «любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными».

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24 мая сообщалось, что на Мальте 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, таким образом страна стала первой европейской, достигшей коллективного иммунитета.

Вместе с тем в период с 7 по 13 июля в стране было выявлено 719 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в 13 раз больше, чем неделей ранее. 


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По материалам: pnp.ru

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