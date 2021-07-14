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МЧС предлагает разрешить дачникам разводить костры на участках

МЧС предлагает разрешить дачникам разводить костры на участках

15:05  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Regulation.gov.ru



МЧС разработало проект постановления Правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках.

Соответствующие поправки предлагается внести в Правила противопожарного режима в РФ. 

Сейчас на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы.


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«Слова «разводить костры» из пункта 66 Правил исключить», — говорится в тексте проекта.

Разводить огонь допускается на расстоянии не менее 15 метров от строений. При использовании открытого огня в мангалах или жаровнях расстояние до построек разрешат сократить до пяти метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до двух метров. 

Из 65 пункта Правил планируется убрать запрет на разведение костров и приготовление пищи на открытом огне, а также сжигание отходов.

Ранее в МЧС рассказали, как защитить дачу от пожара. 


#безопасность #дача


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По материалам: pnp.ru

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