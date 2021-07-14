Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минтруд ответил на вопросы о выплатах на детей от 6 до 18 лет

Минтруд ответил на вопросы о выплатах на детей от 6 до 18 лет

Тема: Выплаты и пособия


16:52  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Минтруд



Выплаты в 10 тыс. рублей российским семьям с детьми школьного возраста начнут перечислять с 16 августа, уже изданы указ главы государства и постановление кабмина, регламентирующие правила предоставления этой помощи. Об этом 14 июля сообщается на сайте Министерства труда и соцзащиты.

О выплатах родителям всех школьников Президент России Владимир Путин заявил в ходе Послания Федеральному Собранию. Глава государства также предложил распространить её на детей, готовящихся к поступлению в первый класс. 

В послании Путин отметил, что выплаты на школьников будут проведены в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу. «Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа», — уточнили в Минтруде.

Кто имеет право на выплаты на детей в условиях пандемии


Если в семье несколько детей-школьников выплаты начисляются на каждого. При этом достаточно будет одного заявления на всех, подавать отдельное заявление на каждого ребёнка не нужно.

Оформить заявление можно будет в ПФР по месту жительства или на портале госуслуг. Если сделать это дистанционно, никакие справки приносить не понадобится. Для получения выплат в фонде потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта.

Выплата положена только гражданам России. Оформить пособие имеет право один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребёнка. Подать заявление на выплату можно вплоть до 1 ноября 2021 года. В Пенсионном фонде должны рассмотреть его за пять рабочих дней с момента регистрации. После принятия решения деньги будут перечислены в течение трёх дней.


Читайте также:

• Кабмин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года • Минцифры протестирует проактивные уведомления о новых выплатах на госуслугах • Путин подписал указ о единовременной выплате родителям школьников по 10 тысяч рублей

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Люди с инвалидностью смогут оформить выплату самостоятельно, либо их родители или другие законные представители. При этом выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер соцподдержки и не относятся к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Как отметила ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, расходы на подготовку детей к школе большие. «Мы знаем, что это большие траты: дети вырастают — нужна новая форма, также нужны учебники и так далее. Но каких-то ограничений, как потратить эти деньги, нет, это оставлено на усмотрение семьи», — пояснила сенатор.

Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Например, если ребенок в шесть лет не идёт в первый класс, то родители всё равно получат деньги, или 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, то семья также сможет получить выплату на этого ребёнка.

Получить выплату можно только безналично на карту любой платежной системы. «Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР», — уточнили в Минтруде.

Как выглядит форма заявления на получение детских выплат можно посмотреть здесь: Кабмин утвердил форму заявления на получение детских выплат. 


#выплаты #пособия #дети

Ещё материалы: Инна Святенко


33
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Регистрация на форум по патриотическому воспитанию в Севастополе продлена до 31 июля
Регистрация на форум по патриотическому воспитанию в Севастополе
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
Во Владимирской области завершилось строительство школы на 675 мест
Во Владимирской области завершилось строительство школы на 675 мест
Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата впервые вместе вышли в свет
Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата впервые вместе вышли в свет
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
"Все, кранты, чего уж там": жена Петра Мамонова об ухудшении его состояния
"Все, кранты, чего уж там": жена Петра Мамонова об
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер спровоцировали слухи о свадьбе
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер спровоцировали слухи о свадьбе
Франция купила рукопись маркиза де Сада за 4,55 миллиона евро
Франция купила рукопись маркиза де Сада за 4,55 миллиона евро
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
В Оренбуржье проходит профильная смена очно-заочной школы «Академия юных талантов «Созвездие»
В Оренбуржье проходит профильная смена очно-заочной школы «Академия
В 52 школы Тамбовской области поступит компьютерное оборудование
В 52 школы Тамбовской области поступит компьютерное оборудование

Топ на сегодня

Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
Более половины россиян считают себя счастливыми
Более половины россиян считают себя счастливыми
Победителями Всероссийского конкурса «Страна открытий» стали 100 школьников из 50 регионов России
Победителями Всероссийского конкурса «Страна открытий» стали 100
Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд и другие проводят время на фестивале
Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд
Технология HyperMotion в FIFA 22 будет доступна только на консолях нового поколения
Технология HyperMotion в FIFA 22 будет доступна только на консолях

Еще по теме

Путин: выплата в 10 тысяч коснется детей, которые пойдут в школу с шести лет
Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей всем семьям школьников
Правительство России утвердило правила выплат на детей к началу учебного года