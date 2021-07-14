Минтруд ответил на вопросы о выплатах на детей от 6 до 18 лет

Алексей Вольцев

Тема: Выплаты и пособия

16:52 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Минтруд

Выплаты в 10 тыс. рублей российским семьям с детьми школьного возраста начнут перечислять с 16 августа, уже изданы указ главы государства и постановление кабмина, регламентирующие правила предоставления этой помощи. Об этом 14 июля сообщается на сайте Министерства труда и соцзащиты.

О выплатах родителям всех школьников Президент России Владимир Путин заявил в ходе Послания Федеральному Собранию. Глава государства также предложил распространить её на детей, готовящихся к поступлению в первый класс.

В послании Путин отметил, что выплаты на школьников будут проведены в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу. «Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа», — уточнили в Минтруде.

Кто имеет право на выплаты на детей в условиях пандемии

Если в семье несколько детей-школьников выплаты начисляются на каждого. При этом достаточно будет одного заявления на всех, подавать отдельное заявление на каждого ребёнка не нужно.

Оформить заявление можно будет в ПФР по месту жительства или на портале госуслуг. Если сделать это дистанционно, никакие справки приносить не понадобится. Для получения выплат в фонде потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта.

Выплата положена только гражданам России. Оформить пособие имеет право один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребёнка. Подать заявление на выплату можно вплоть до 1 ноября 2021 года. В Пенсионном фонде должны рассмотреть его за пять рабочих дней с момента регистрации. После принятия решения деньги будут перечислены в течение трёх дней.





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Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Люди с инвалидностью смогут оформить выплату самостоятельно, либо их родители или другие законные представители. При этом выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер соцподдержки и не относятся к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Как отметила ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, расходы на подготовку детей к школе большие. «Мы знаем, что это большие траты: дети вырастают — нужна новая форма, также нужны учебники и так далее. Но каких-то ограничений, как потратить эти деньги, нет, это оставлено на усмотрение семьи», — пояснила сенатор.

Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Например, если ребенок в шесть лет не идёт в первый класс, то родители всё равно получат деньги, или 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, то семья также сможет получить выплату на этого ребёнка.

Получить выплату можно только безналично на карту любой платежной системы. «Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР», — уточнили в Минтруде.

Как выглядит форма заявления на получение детских выплат можно посмотреть здесь: Кабмин утвердил форму заявления на получение детских выплат.

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