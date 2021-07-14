Мокрая Любовь Толкалина снялась без лифчика и трусов, прикрыв лобок кувшинкой

Вадим Карасев

43-летняя Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в инстаграме очередное пикантное фото. Бывшая супруга Егора Кончаловского снялась совершенно голой.

На эротичной фотографии Любовь Толкалина лежит в воде, прикрывая свое интимное место кувшинками.



Экс-супруга Егора Кончаловского заверила поклонников, что свидетелями фотосессии стали лишь птицы — обитающие на водоеме гуси.

По признанию Толкалиной, автором откровенной фотографии стала ее дочь Мария Михалкова-Кончаловская.



"Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно. Хотя Прерафаэлиты, конечно… Как не пройтись по истоптанной дорожке эстетики смерти… Но роль Офелии не моя, из ее слов я помню только "розмарин для памяти" исключительно потому, что забывака и любая новость для меня всегда новая. Сексуальность вроде тоже прикрыта. Все соблюдено. Свидетелями обнажения стали 12 белых гусей с левого берега Кадомского пруда и фотограф — в догонку дню фотографа", — написала звезда.



Подписчики Толкалиной неоднозначно отреагировали на ее фото. "Мне, видно, одной это фото напомнило жертв концлагеря. Еще женщину в возрасте я голую не видела. Отписка", "Если бы это была Оля Бузова, затоптали бы. Она спинку голую показала в шортиках, написали, что развращает малолетних девчонок", "Пенсия на носу, а она голая позирует", — цитирует пользователей Сети радио "Комсомольская правда".

До этого Любовь Толкалина опубликовала другое откровенное фото, на котором ее засняли со спины.

Как писал NEWSTES, ранее Любовь Толкалина взбесила подписчиков, показав свой голый зад.