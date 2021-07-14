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Нацбанк отменил часть валютных ограничений для бизнеса

Нацбанк отменил часть валютных ограничений для бизнеса
Национальный банк разрешил с 20 июля юридическим и физическим лицам-предпринимателям покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро без обязательств и представления подтверждающих документов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - отметил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.
По оценкам НБУ, нынешнее ослабление существенно не повлияет на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Регулятор отмечает, что следующие шаги к полному снятию требования покупать валюту только под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках.

Соответствующие изменения разрабатывались с учетом консультаций с международными партнерами и утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июля 2021 года №80 "Об утверждении Изменений в Положение о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Они вступают в силу с 20 июля 2021 года.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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