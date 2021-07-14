Нацбанк отменил часть валютных ограничений для бизнеса

Анастасия Иванова

Национальный банк разрешил с 20 июля юридическим и физическим лицам-предпринимателям покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро без обязательств и представления подтверждающих документов.Об этом сообщает пресс-служба НБУ."Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продолжения валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - отметил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.По оценкам НБУ, нынешнее ослабление существенно не повлияет на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.Регулятор отмечает, что следующие шаги к полному снятию требования покупать валюту только под обязательства будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках.Соответствующие изменения разрабатывались с учетом консультаций с международными партнерами и утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 июля 2021 года №80 "Об утверждении Изменений в Положение о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Они вступают в силу с 20 июля 2021 года.