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Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата впервые вместе вышли в свет

Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата впервые вместе вышли в свет

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Свинья", главную роль в котором сыграл Николас Кейдж. На кинопоказ 57-летний актер пришел со своей 26-летней женой Рико Шибатой. Для пары это стало первым совместным появлением на красной ковровой дорожке. Фотографам супруги позировали держась за руки и выглядели счастливыми.


Рико Шибата и Николас Кейдж

С Рико актер познакомился в прошлом году в Японии. Правда, при каких обстоятельствах, неизвестно. Узами брака Николас и Рико связали себя в феврале. Их свадьба состоялась в отеле Wynn в Лас-Вегасе.

Это правда, и мы очень счастливы,

— подтвердил тогда эти новости актер.


Для Кейджа этот брак стал пятым, а для его избранницы — первым. Предыдущий брак актера с 25-летней визажисткой Эрикой Койке продлился всего четыре дня.

Отмечали торжественное событие новоиспеченные супруги в компании близких, в числе которых были бывшая супруга актера Элис Ким и их 15-летний сын Кэл. После развода Элис и Николас остались в хороших отношениях.

У Кейджа также есть 30-летний сын Уэстон от актрисы Кристины Фалтон.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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