Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, которая уходит корнями в глубокую древность. Эксперты в этой области смогли использовать весь опыт предыдущих поколений и воплотить его в важные советы данного прогноза на 14 июля.

Сегодняшний день можно считать одним из самых продуктивных на этой неделе. Если вдруг вы застряли в тупике и не знаете, что делать дальше, энергетика сегодняшнего дня поможет вам это исправить и обрести веру в лучшее.

Число-покровитель 14 июля 2021 года

Начинается 195 по счету день года. Чтобы узнать, каким он будет, необходимо выяснить, какое число будет находиться у руля. Для этого нужно провести простейшие нумерологические расчеты: сложить все цифры даты и прибавить к ним 3 — порядковый номер среды. 1+4+0+7+2+0+2+1+3=20. 2+0=2.

Сегодня миром правит Двойка — бескомпромиссная, сильная и волевая. Это значит, что для достижения текущих целей и задач нам придется стать такими же, как она. Это день людей-одиночек, сильных личностей и всех, кто стремится к своей цели. Главным символом этого дня станет дракон — олицетворение силы, мудрости и долголетия. Именно дракон наилучшим образом помогает представить, какой окажется энергетика этого дня. Будьте собой и не идите на поводу у окружающих.





События 14 июля из прошлого

14 июля 1789 года восставшие парижане взяли Бастилию. Этот день вошел в историю как день начала Великой французской революции. Двойка — число силы. Сегодня целеустремленные и полные решительности люди будут править этим миром.

14 июля 1865 года было совершено первое в истории восхождение на гору Маттерхорн в Альпах. По его завершении при спуске погибло четыре человека. Если вам удастся достичь чего-то важного, не расслабляйтесь. Продолжайте идти вперед.

14 июля 1917 года — день провозглашения автономии Финляндии. Сегодня нумерологи советуют не бояться самостоятельности. Это может быть началом новой эпохи вашей жизни.

14 июля 2015 года аппарат Новые горизонты пролетел мимо Плутона, достигнув наименьшего расстояния до планеты примерно в 13500 километров. Сегодня ваши прошлые усилия могут окупиться сполна. Вы получите то, к чему стремились.

Советы нумерологов на эту среду

Старайтесь по возможности действовать в одиночку. Коллективный труд и работа в команде могут быть полезными, но с гораздо меньшей вероятностью.

Опирайтесь на свой опыт, а не на интуицию. Двойка не любит, когда люди поступают необдуманно. Шестое чувство сегодня будет притуплено, так что найти спасение вы сможете в логике.

Сохраняйте свои текущие цели. Вас могут соблазнять и вводить в заблуждение, но не теряйте бдительности. Люди будут хитрыми.

Эксперты советуют не заниматься починкой старых вещей. Двойка допускает финансовые траты, но лучше тратить деньги на что-то новое. В такие дни полезно избавляться от старых и неработающих вещей, а не давать им вторую жизнь.

Научитесь говорить «нет». Многие люди могут быть крайне настойчивыми. Они будут просить вас о помощи и могут пойти на все ради своих целей — даже на шантаж.

Талисманы удачи на 14 июля

Алмаз. Этот камень-талисман является квинтэссенцией жесткости и нерушимости. Он дарует людям силы, помогает сохранять энергию и направлять ее в верное русло.

Серебро. Опасайтесь токсичных людей. Носите больше серебряных украшений, чтобы они защищали вас от происков врагов и недоброжелателей.