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Обеты, запреты и клятвы: как они влияют на вашу жизнь и энергетику

Обеты, запреты и клятвы: как они влияют на вашу жизнь и энергетику

Обязательства, накладываемые на себя, могут доставить массу неприятностей, и прежде, чем дать обет, поклясться или запретить себе что-то, важно понять то, как эти действия отразятся на вашей жизни и энергетике.


Непреложные обеты, именуемые клятвами, обязывают нас выполнять определенные действия, и отказ от них неминуемо ведет к проблемам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с действием клятв и обетов, чтобы не действовать необдуманно и не навлечь на себя нежелательные последствия.

Как действуют клятвы, обеты и запреты

Любой зарок, данный человеком, начинает действовать моментально, и если не соблюсти данного обязательства, в жизни начинают происходить неприятные вещи: уходит счастье, отворачивается удача, прекращаются отношения и наступает черная полоса. Каждый раз, давая клятву, мы подписываем договор со Вселенной, обязываясь выполнить определенные действия, поэтому так важно заранее четко понимать, возможно ли выполнить обещание, готовое сорваться с уст.

Клятва — это своего рода жертва, которую человек готов принести взамен на что-то важное. Любая клятва накладывает запрет на определенные вещи, а значит, человек может обречь себя на серьезные неприятности. Так, поклявшись своим здоровьем, благосостоянием или иными благами, важно не нарушать зарока, иначе все то, что поставлено на кон, уйдет из жизни.

Любой добровольно принятый обет, сказанный на сильных эмоциях, разрушает счастье, если жертва не была сделана осознанно, и человек не готов понести бремя отречения во имя высокой цели. В том случае, если обет или клятва были сказаны случайно, во время ссоры, конфликта или ради эгоистичного желания казаться лучше, неудачи в будущем неминуемы. Данные обещания нельзя нарушать, однако многие становятся жертвами своих же слов, забывая о наложенных на себя обязательствах и нарушая данные ранее слова.


В случае, если в жизни появились серьезные проблемы, важно как можно скорее освободиться от данных зароков и клятв. Благодаря простому способу получится избавиться от черной полосы в жизни, прекратить отток энергии и почувствовать приближение перемен к лучшему.

Как избавиться от клятв, обетов и запретов

Клятвы, зароки и обеты преследуют многих людей, закрывая им путь к счастью и процветанию. Избавиться от них можно, если отречься от обещаний грамотно. Для этого нужно остаться в одиночестве и успокоиться, а затем громко и внятно произнести:

«От данных обязательств — отрекаюсь. От зароков бедности во всех прошлых воплощениях и теперь — отрекаюсь. Прошу избавления от последствий данных мной зароков, освобождения от пут. Подтверждаю отказ от слов необдуманных и действий поспешных. Желаю быть счастливым (счастливой)».

Перед тем, как произнести слова освобождения, важно вспомнить свои основные зароки и клятвы, мысленно отпустить их, проговорив про себя или вслух данные ранее обязательства.

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По материалам: dailyhoro.ru

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