Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре Москвы

Вадим Карасев

В Москве завершена реконструкция здания бывшей ГЭС-2 на берегу Водоотводного канала. Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, реставрация была проведена на средства инвестора, а проект разработала мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано. Власти столицы планируют открыть в обновленном здании музейно-образовательный комплекс "Дом культуры ГЭС-2".

"В будущем музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформирования в концертный зал", — уточнил Бочкарев.

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Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уверен, что пространство бывшей ГЭС-2 станет для горожан новой точкой притяжения.

"Мы высоко оцениваем проект ГЭС-2, и я лично рад появлению еще одного знакового объекта в городе. Он олицетворяет в себе сразу несколько ценностей, которые город стремится активно внедрять в городскую среду. Это старое промышленное здание, которое долгое время стояло заброшенным и стремительно ветшало, теперь наполняется жизнью, выходит на новый уровень качества. Также нельзя не отметить, что вместе с самим зданием в этом районе появится новое общественное пространство, благоустроенная набережная, и вся эта территория станет новой зоной притяжения в центре города", — сказал Кузнецов в интервью АГН "Москва".

Мосгосстройнадзор уже готовит документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. Объект прошел проверку специалистов ведомства.