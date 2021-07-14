Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре Москвы

Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре Москвы

В Москве завершена реконструкция здания бывшей ГЭС-2 на берегу Водоотводного канала. Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, реставрация была проведена на средства инвестора, а проект разработала мастерская Renzo Piano Building Workshop под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано. Власти столицы планируют открыть в обновленном здании музейно-образовательный комплекс "Дом культуры ГЭС-2".

"В будущем музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформирования в концертный зал", — уточнил Бочкарев.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов уверен, что пространство бывшей ГЭС-2 станет для горожан новой точкой притяжения.

"Мы высоко оцениваем проект ГЭС-2, и я лично рад появлению еще одного знакового объекта в городе. Он олицетворяет в себе сразу несколько ценностей, которые город стремится активно внедрять в городскую среду. Это старое промышленное здание, которое долгое время стояло заброшенным и стремительно ветшало, теперь наполняется жизнью, выходит на новый уровень качества. Также нельзя не отметить, что вместе с самим зданием в этом районе появится новое общественное пространство, благоустроенная набережная, и вся эта территория станет новой зоной притяжения в центре города", — сказал Кузнецов в интервью АГН "Москва".

Мосгосстройнадзор уже готовит документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. Объект прошел проверку специалистов ведомства.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сакральный смысл Пятерки: энергетика числа 5 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Пятерки: энергетика числа 5 и его влияние на судьбу
Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Деми Мур и другие проводят знойный июль
Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким
Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре Москвы
Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре
Канны-2021: Летиция Каста, Коко Роша, Нуми Рапас — обсуждаем дневные образы звезд
Канны-2021: Летиция Каста, Коко Роша, Нуми Рапас — обсуждаем дневные
Мокрая Любовь Толкалина снялась без лифчика и трусов, прикрыв лобок кувшинкой
Мокрая Любовь Толкалина снялась без лифчика и трусов, прикрыв лобок
Обеты, запреты и клятвы: как они влияют на вашу жизнь и энергетику
Обеты, запреты и клятвы: как они влияют на вашу жизнь и энергетику
Германия создала центр космических операций бундесвера
Германия создала центр космических операций бундесвера
В Британии конфисковали рекордную сумму криптовалюты
В Британии конфисковали рекордную сумму криптовалюты
Эшли Грэм ждет второго ребенка
Эшли Грэм ждет второго ребенка
Магические законы богатства
Магические законы богатства
Кремль анонсировал выдачу оружия казакам
Кремль анонсировал выдачу оружия казакам
Канны-2021: Адель Экзаркопулос, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер, Саша Лусс и другие на вечеринках в рамках фестиваля
Канны-2021: Адель Экзаркопулос, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер, Саша

Топ на сегодня

Широкий выбор парфюмерии в крупнейшем онлайн-магазине ParfumPlus
Широкий выбор парфюмерии в крупнейшем онлайн-магазине ParfumPlus
Хризопраз: магические свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Хризопраз: магические свойства камня и кому он подходит по Знаку
В сети обсуждают видео, в котором Джастин Бибер якобы кричит на свою жену Хейли
В сети обсуждают видео, в котором Джастин Бибер якобы кричит на свою
В ВДЦ «Океан» прошло совещание по теме «Проблемы кадрового обеспечения лагерей»
В ВДЦ «Океан» прошло совещание по теме «Проблемы кадрового
Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии

Еще по теме

В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы
К началу нового учебного года в Новой Москве планируют открыть 10 детских садов
Канатную дорогу в «Лужниках» запустят до конца 2018 года
Власти Москвы одобрили создание пешеходной зоны у храма Христа Спасителя