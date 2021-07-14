"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ торчащие соски

Вадим Карасев

36-летняя Ольга Серябкина выложила в инстаграме откровенные фото. Экс-солистка Serebro продемонстрировала поклонникам торчащие соски.

Ольга Серябкина показала поклонникам, как она отдыхает в Московской области, в которой держится жаркая погода.



Звезда опубликовала фото, на которых купается в реке в кислотно-желтом купальнике, подчеркивающем формы певицы.

"Мне кажется, я только в 36 лет научилась ОТДЫХАТЬ. И вообще, не быть помешанной на работе, при этом успевая делать все дела (ну почти). Когда мы с мужем первый раз поехали на несколько дней в Амстердам, он мне вообще сказал, что никогда не видел человека, который до такой степени не умеет отдыхать. Сейчас у меня этот процесс наладился)) Интересно, у меня у одной так?" - написала исполнительница.



Поклонники пришли в восторг от пикантных фото певицы, обратив внимание на ее торчащие соски.

"Классная! Ох, как замерзла… Огонь! Красивый купальник!" - цитирует одного из пользователей Teleprogramma.pro.



Напомним, Ольга Серябкина сочеталась узами брака с 32-летним сыном грузинского бизнесмена Георгием Начкебией, являющимся бывшим концертным директором певицы и экс-сотрудником музыкального лейбла Максима Фадеева MALFA.

Как отмечается, накануне свадьбы Ольга Серябкина удалила из инстаграма все возможные упоминания о своем бывшем концертном директоре.

По данным СМИ, сама свадебная церемония Ольги Серябкиной и Георгия Начкебии состоялась еще до пандемии.



Как писал NEWSTES, ранее экс-солистка Serebro Катя Кищук тайно родила первенца от британского рэпера.