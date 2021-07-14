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Памфилова призвала не мешать кандидатам при сборе подписей

Памфилова призвала не мешать кандидатам при сборе подписей

12:14  Автор: Мария Соколова



Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК 14 июля попросила губернаторов и председателей избирательных комиссий организовать возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты Госдумы.

По её словам, в ситуации пандемии непросто и избиркомам, и кандидатам. «Я направила письма всем руководителям регионов и в региональные избирательные комиссии с настоятельной просьбой и предложением обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов, сделать это максимально оперативно и уж тем более не чинить никаких препятствий», — сказала Памфилова.

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Ранее она сообщила, что списки кандидатов в депутаты в ЦИК подали 15 партий. По федеральным спискам 15 партий представили документы для выдвижения 4 тысяч 270 кандидатов. Также представлены документы для выдвижения 2 тысяч 214 кандидатов от партий по одномандатным округам, 173 кандидата выдвинулись самостоятельно.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. Документ вступил в силу, и избирательная кампания началась официально. На следующий день ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования 2021 года, помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.


#выборы в Госдуму


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По материалам: pnp.ru

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