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По инициативе "Единой России" поставки новых школьных автобусов и скорых начнутся в августе

По инициативе "Единой России" поставки новых школьных автобусов и скорых начнутся в августе

В августе начнутся поставки регионам новых машин скорой помощи и школьных автобусов. Программу обновления автопарка медицинских и образовательных учреждений инициировала партия "Единая Россия".

Закупка техники будет осуществляться у российских автопроизводителей — ГАЗ, ПАЗ и УАЗ. Ранее правительство выделило более 16 миллиардов рублей на 1600 карет скорой помощи и 4100 школьных автобусов.

"Поставщики уже запустили технику в производство, первые поставки ожидаются в августе 2021 года сразу после утверждения перечня единственных поставщиков Правительством РФ", – сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Для работы в скорой помощи будут использоваться автомобили на базе GAZelle NEXT и "Соболь", а также УАЗ 128811 и УАЗ 396223-02. Для перевозки школьников производители поставят автобусы "ГАЗель Бизнес", GAZelle NEXT, ПАЗ и УАЗ. Они будут иметь как стандартное, так и "северное" исполнение.

Эти инициативы вошли в Послание Президента по предложению "Единой России". Ранее партия обратилась к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка "скорых". В Послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. То же касается школьных автобусов — глава государства поддержал предложение "Единой России". Партия проконтролирует их поставки в регионы.

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По материалам: uposters.ru

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