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Почти 70% медиков Москвы привились от коронавируса

Почти 70% медиков Москвы привились от коронавируса

В Москве почти 70% медработников уже привились от COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования; почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения.

Кроме того, привиты 76% сотрудников социальных учреждений, 83% госслужащих, занятых в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты. Накануне сообщалось, что от COVID-19 вакцинировано почти 70% сотрудников сферы транспорта и 71% госслужащих Москвы.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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По материалам: uposters.ru

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