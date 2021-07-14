Подавляющее большинство «слуг народа» поддержит отставку Авакова - депутат
Сегодня, 15:30 Влада Некрасова
Подавляющее большинство членов фракции "Слуга народа" поддержит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом журналистам в Верховной Раде сказал член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.
"Я думаю, что фракция будет единодушной в этом вопросе, и подавляющее большинство, думаю, почти вся фракция поддержит отставку министра внутренних дел", - сказал Бакумов.
По материалам: gogetnews.info