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Подавляющее большинство «слуг народа» поддержит отставку Авакова - депутат

Подавляющее большинство «слуг народа» поддержит отставку Авакова - депутат
Подавляющее большинство членов фракции "Слуга народа" поддержит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом журналистам в Верховной Раде сказал член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.
"Я думаю, что фракция будет единодушной в этом вопросе, и подавляющее большинство, думаю, почти вся фракция поддержит отставку министра внутренних дел", - сказал Бакумов.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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