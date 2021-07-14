Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство Якутии выделило 50 млн рублей на ремонт детских лагерей

Правительство Якутии выделило 50 млн рублей на ремонт детских лагерей

Правительство Якутии выделило 50 млн рублей на ремонт детских лагерей

Правительство Якутии выделило 50 миллионов рублей на ремонт детских лагерей, сообщает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

По итогам конкурсного отбора субсидия выделяется 15 стационарным лагерям 11 муниципальных образований – Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Ленского, Момского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского районов, городских округов «Жатай» и «Якутск».

«Данная мера поддержки позволит улучшить материально-техническую базу лагерей с увеличением ежегодного охвата организованным отдыхом более чем на 300 детей. К сожалению, мы очень давно не занимались ремонтом баз летнего отдыха. Считаю, что данная работа должна быть продолжена, и мы будем создавать лучшие условия для организации отдыха для ребят у нас в республике», - отметил министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

Всего в летнюю кампанию 2021 года запланирована работа 573 лагерей с охватом 38 775 детей. В первую смену по плану с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований приступили к работе 269 лагерей с охватом 11040 детей, в том числе 22 стационарных лагеря, функционирующих в «закрытом режиме», с охватом 1482 детей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Правительство Якутии выделило 50 млн рублей на ремонт детских лагерей
Правительство Якутии выделило 50 млн рублей на ремонт детских лагерей
"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ торчащие соски
"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ
Регистрация на форум по патриотическому воспитанию в Севастополе продлена до 31 июля
Регистрация на форум по патриотическому воспитанию в Севастополе
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
Во Владимирской области завершилось строительство школы на 675 мест
Во Владимирской области завершилось строительство школы на 675 мест
Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата впервые вместе вышли в свет
Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата впервые вместе вышли в свет
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
"Все, кранты, чего уж там": жена Петра Мамонова об ухудшении его состояния
"Все, кранты, чего уж там": жена Петра Мамонова об
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер спровоцировали слухи о свадьбе
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер спровоцировали слухи о свадьбе
Франция купила рукопись маркиза де Сада за 4,55 миллиона евро
Франция купила рукопись маркиза де Сада за 4,55 миллиона евро
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы

Топ на сегодня

Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
Более половины россиян считают себя счастливыми
Более половины россиян считают себя счастливыми
В "Укрзализныце" подделывали документацию: ущерб более 7 млн грн
В "Укрзализныце" подделывали документацию: ущерб более 7
Технология HyperMotion в FIFA 22 будет доступна только на консолях нового поколения
Технология HyperMotion в FIFA 22 будет доступна только на консолях
Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд и другие проводят время на фестивале
Наши в Каннах: как Светлана Устинова, Наталья Османн, Юлия Пересильд

Еще по теме

В Якутии в 2021 году отдохнут в лагерях почти 30 тысяч детей
В Якутии откроется первый Центр цифрового образования детей «IT-куб»
Региональный оператор летнего отдыха и оздоровления Якутии представил свой опыт на федеральном уровне
В Якутии 19 педагогов получили выплаты в рамках программы «Земский учитель»