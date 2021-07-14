Правительство Якутии выделило 50 млн рублей на ремонт детских лагерей

Лидия Мартынова

Правительство Якутии выделило 50 миллионов рублей на ремонт детских лагерей, сообщает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

По итогам конкурсного отбора субсидия выделяется 15 стационарным лагерям 11 муниципальных образований – Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Ленского, Момского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского районов, городских округов «Жатай» и «Якутск».

«Данная мера поддержки позволит улучшить материально-техническую базу лагерей с увеличением ежегодного охвата организованным отдыхом более чем на 300 детей. К сожалению, мы очень давно не занимались ремонтом баз летнего отдыха. Считаю, что данная работа должна быть продолжена, и мы будем создавать лучшие условия для организации отдыха для ребят у нас в республике», - отметил министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев.

Всего в летнюю кампанию 2021 года запланирована работа 573 лагерей с охватом 38 775 детей. В первую смену по плану с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований приступили к работе 269 лагерей с охватом 11040 детей, в том числе 22 стационарных лагеря, функционирующих в «закрытом режиме», с охватом 1482 детей.