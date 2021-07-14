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Прокуроры проверят ход приемной кампании в вузах

Прокуроры проверят ход приемной кампании в вузах

10:41  Автор: Юлия Тихонова



Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить, как вузы и колледжи соблюдают законодательство при приеме граждан на обучение. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как отметили в ГП, прокуроры по-прежнему фиксируют нарушения федерального законодательства в работе организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

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«Прокуроры проверят, как в регионах образовательными организациями исполняется законодательство при приеме граждан на обучение», — говорится в сообщении.

Особое внимание в прокуратуре обещают уделить вопросам набора целевого набора студентов на бюджетные места.

Приёмная кампания в российских вузах стартовала 20 июня и завершится 17 августа. В этом году абитуриенты могут выбрать от двух до 10 направлений в каждом вузе, при этом они могут подавать документы сразу в пять высших учебных заведений.


#образование


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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