Прокуроры проверят ход приемной кампании в вузах

Анастасия Иванова

10:41 Автор: Юлия Тихонова

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить, как вузы и колледжи соблюдают законодательство при приеме граждан на обучение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в ГП, прокуроры по-прежнему фиксируют нарушения федерального законодательства в работе организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

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«Прокуроры проверят, как в регионах образовательными организациями исполняется законодательство при приеме граждан на обучение», — говорится в сообщении.

Особое внимание в прокуратуре обещают уделить вопросам набора целевого набора студентов на бюджетные места.

Приёмная кампания в российских вузах стартовала 20 июня и завершится 17 августа. В этом году абитуриенты могут выбрать от двух до 10 направлений в каждом вузе, при этом они могут подавать документы сразу в пять высших учебных заведений.

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