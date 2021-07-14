Путин готов к встрече с Зеленским, но на своих условиях
Сегодня, 07:05 Алексей Вольцев
В Кремле заявили о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но обсуждать будуть только те темы, которые считает нужными российский лидер.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В то же время, Песков сообщил, что в практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится.
"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", - сообщил он.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и РФ. Вопросы Крыма и Донбасса он не видит в повестке дня. Которые, в свою очередь, являются главными для Владимира Зеленского.
По материалам: gogetnews.info