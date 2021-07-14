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Путин готов к встрече с Зеленским, но на своих условиях

Путин готов к встрече с Зеленским, но на своих условиях
В Кремле заявили о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но обсуждать будуть только те темы, которые считает нужными российский лидер.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В то же время, Песков сообщил, что в практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится.

"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", - сообщил он.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и РФ. Вопросы Крыма и Донбасса он не видит в повестке дня. Которые, в свою очередь, являются главными для Владимира Зеленского.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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