Регистрация на форум по патриотическому воспитанию в Севастополе продлена до 31 июля

Алексей Вольцев

Регистрация на Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в Севастополе продлена до 31 июля, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

Форум пройдет с 19 по 22 августа в очном и онлайн-формате. В нем примут участие лидеры общественных объединений, руководители проектов и сотрудники региональных центров в сфере патриотического воспитания, члены региональных отделений всероссийских патриотических организаций, чтобы обсудить формирование системы патриотического воспитания, новые тенденции и навыки, необходимые для реализации общенациональных и региональных проектов в сфере патриотики.

Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова отметила, что участники форума смогут узнать о наиболее современных подходах и успешных практиках в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.

«Патриотические форумы в этом году проходят во всех федеральных округах, спикерами форумов выступают состоявшиеся профессионалы в сфере молодежной политики, социологии, лидеры патриотических организаций и авторы современных проектов. Вокруг форумов формируется устойчивое профессиональное сообщество, участники которого и после проведения совместных мероприятий продолжают общаться и обмениваться опытом», - сообщила Наталия Мандрова.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Правительство Севастополя.