Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:53 Автор: Жанна Звягина

Источник: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе переговоров с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма страны Халедом аль-Анани обсудили готовность инфраструктуры курортов Египта к приёму российских туристов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается во вторник на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

8 июля президент Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Ограничение было введено после катастрофы А321 над Синайским полуостровом. С 2018 года были разрешены лишь регулярные авиаперевозки и только в столицу государства — Каир.

В ходе переговоров российская сторона отметила, что важным вопросом «в осуществлении взаимных туристических потоков» является безопасное и комфортное пребывание туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

В связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов сторонами была достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений.

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26 июня сообщалось, что Министерство здравоохранения Египта разрешило вакцинированным от COVID-19 пассажирам, прибывшим из стран, не затронутых новыми штаммами коронавируса, не делать ПЦР-тест. Граждане, которые не прошли вакцинацию, по-прежнему должны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.

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