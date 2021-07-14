Россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов

Вадим Карасев

По данным ДОМ.РФ и Frank RG, за первое полугодие нынешнего года было выдано 936 тысяч ипотечных кредитов. Это является рекордным показателем за период с января по июнь за всю историю российского ипотечного рынка.

Общая сумма полученных денег — 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года эти цифры выросли на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, комплекс мер господдержки позволил не только системно поддержать рынок ипотеки в трудный период, но и запустить его устойчивый рост. Граждане активно берут займы на квартиры, и рост их количества продолжается уже 14 месяцев подряд.

"За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25–30% из них купили жилье в новостройках", — сказал чиновник.

В июне было одобрено 178 тысяч ипотечных соглашений (+40% по сравнению с июнем прошлого года) на 540–545 млрд рублей (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ финансовые организации оформили 57,6 тысячи договоров на 213 млрд рублей.

Ранее Ruposters писал, что россияне за июнь взяли в кредит рекордные 622 млрд рублей наличными.