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С какой скоростью ездил первый отечественный автомобиль

С какой скоростью ездил первый отечественный автомобиль

01:17  Автор: Евгения Филиппова



Первое авто, сделанное в России, продемонстрировали публике 14 июля 1896 года на Всероссийской промышленной художественной выставке, которая прошла в Нижнем Новгороде.

Двигатель внутреннего сгорания создал для него изобретатель, лейтенант Российского флота Евгений Яковлев. В 1889-ом он изготовил первый двигатель на жидком топливе, а в 1891 году основал свой завод нефтяных, газовых и бензиновых двигателей. Там же сделали главную часть для первой в российской истории «легковушки».

Вторым конструктором  машины стал инженер Петр Фрезе, на экипажной фабрике которого изготовили часть деталей. В мае 1896 года Яковлев и Фрезе завершили работу, а в июле продемонстрировали изобретение публике. 

День 14 июля в истории


По виду их детище напоминало открытую конную пролётку. Колёса были большого диаметра, так как деревянные диски со сплошными шинами на них плохо поглощали толчки. У машины было два тормоза, а ехать она могла только вперёд или вхолостую. Весила конструкция 300 килограммов. Разогнаться автомобиль мог максимум на 20 километров в час. 

В 1901 году Петр Фрезе построил также первый в России грузовой автомобиль. Машина могла перевозить до 960 килограммов груза.


#авто #история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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