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Сакральный смысл Пятерки: энергетика числа 5 и его влияние на судьбу и удачу

Сакральный смысл Пятерки: энергетика числа 5 и его влияние на судьбу и удачу

Нумерология — древнейшая наука, которая занимается изучением энергетики чисел. Эксперты данной области рассказали все о Пятерке и ее сакральном смысле.


Ранее мы рассказывали о десяти законах мироздания, по которым работает Вселенная. Главная сакральная задача Пятерки — помощь в принятии этих законов.

Энергетика числа 5

Пятерка — это золотая середина. Данное число олицетворяет собой великую симметрию всего сущего, зеркальность и двойственность энергетических потоков и среды, в которой мы живем. Число 5 представляет собой источник силы. Оно дает нам энергию для движения вперед, помогает воплощать желания и мечты в реальность.

Данное число содержит в себе мужскую и женскую силу, но они в нем не противоборствуют, а объединяются для того, чтобы мы смогли чувствовать себя творцами. Пятерка дает импульс к поискам признания со стороны окружающих, но не мешает также быть свободными от чужого мнения.

Это число помогает расширить границы возможного, разрушить стереотипы. Во время правления Пятерки нужно действовать и стремиться к динамике. Пятерка уничтожает негативные привязки, чистит сознание людей от страхов и неуверенности. Когда у руля число 5, необходимо расставаться с ненужными вещами, завершать изжившие себя отношения, уходить с ненавистной работы. Все это нужно делать без злобы, сожаления и печали. Пятерка обожает изменения.


Влияние Пятерки на судьбу и удачу

Все те, кто рожден под влиянием Пятерки, являются крайне удачливыми людьми в любви и в финансовой сфере. К сожалению, частенько личная жизнь и дела таких людей становятся предметом неподдельного интереса со стороны окружающих. Про людей числа 5 часто распускают слухи, их обсуждают за спиной. Им очень сложно уйти в тень и насладиться спокойствием. Хоть Пятерка и символизирует золотую середину, ей все равно иногда свойственны излишества.

Если Пятерка есть в вашей дате рождения, это очень хорошо. Она будет делать вас более мотивированными, живыми, динамичными. Ваша жизнь будет меняться в лучшую сторону. То же самое касается наличия Пятерки в других числовых наборах нашей жизни: номерах телефона, квартиры, дома, машины и так далее.

Стоит также отметить, что очень хорошим признаком является постоянная встреча с этим числом. Если вы стали часто замечать его на часах, в рекламе, в отчетах по работе и в иных источниках, то это указывает на то, что скоро должно произойти нечто очень важное. Вы не сможете это изменить, но сможете принять и использовать себе во благо или во вред — решать лишь вам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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