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Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"

Поклонники сериала "Секс в большом городе" с большим нетерпением и крайним любопытством ждут появления любимых героев на экранах, ведь легендарный состав культового шоу не воссоединялся уже давно. Ну а в Нью-Йорке тем временем вовсю идет работа над продолжением сериала, который получил название "История продолжается" (And Just Like That).

Видя интерес публики к предстоящей премьере шоу, папарацци теперь дежурят на съемочной площадке — к счастью для них, съемки проходят на улице, так что фотографировать вдоволь Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис им труда не составляет. Вот и вчера они устремились на Манхэттен.


В центре сюжета сериала будут по-прежнему Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Другой их подруги, Саманты Джонс, роль которой исполняла Ким Кэттролл, в шоу не появится. Зато в нем будут новые герои.

Увидят зрители также Криса Нота, Джона Корбетта и Дэвида Эйгенберга, участие которых в перезагрузке шоу сначала было под вопросом. Но затем было объявлено, что они также присоединились к актерскому составу.


Кристин Дэвис
Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер

Создатели сериала обещают порадовать поклонников десятью новыми эпизодами, но дату премьеры пока не называют.

Мнения поклонников сериала пока разделились. В то время как одни очень ждут его выхода, другие относятся к его перезагрузке скептически.

В свое время это было эпическое шоу, как "Друзья" или "Сайнфелд", но не стоит возвращаться в прошлое. Просто оставьте все как есть,

— пишут они.


Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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