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Сенаторы направили в правительство законопроект о системе мониторинга окружающей среды

Сенаторы направили в правительство законопроект о системе мониторинга окружающей среды

20:05  Автор: Жанна Звягина


Источник: Официальный сайт Совета Федерации



Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство для получения заключения законопроект о создании комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в России. Об этом в среду сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Цель подготовленного  группой сенаторов законопроекта — получение полной, достоверной и актуальной информации о компонентах окружающей среды и их изменениях в условиях природной и антропогенной нагрузки.

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В настоящее время государственный экологический мониторинг осуществляется с помощью наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы такого мониторинга, а также государственного фонда данных государственного экологического мониторинга. «При этом на сегодняшний день этот фонд данных представляет собой не систематизированный набор информации о видах государственного экологического мониторинга и о компонентах окружающей среды, который не доступен для свободного и общего пользования», — отметил Кутепов

Вопрос о создании полноценной системы экомониторинга в регионах был поднят на заседании президиума Совета законодателей РФ первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным. По его словам, создание специализированной цифровой платформы позволит в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды: воздуха, водных объектов, лесов, видеть риски, источники загрязнения, точно прогнозировать экологические процессы. «Речь идет о выходе на принципиально новый технологический уровень. Необходима целостная картина в масштабе всей страны. Предстоит решить задачу расширения и глубокой модернизации наблюдательной сети Росгидромета. Одних только гидрологических станций сегодня вдове меньше необходимого минимума. Лишь треть из них автоматизированы», — сказал сенатор.

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Законопроектом предлагается внести изменения в законы «Об охране окружающей среды», «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» и Земельный кодекс РФ в части упразднения госфонда данных государственного экологического мониторинга и создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории России.

Также документом предусматривается внесение изменений в закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Предлагается упразднить федеральную государственную информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха на территориях эксперимента. Обмен информацией о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния для определения вредного воздействия на человека факторов среды обитания на территориях эксперимента будет осуществляться посредством представления указанной информации в систему.

Согласно законопроекту, создание, эксплуатация и развитие системы будет осуществляться российским экологическим оператором.

Предполагается, что порядок создания, эксплуатации и развития системы, перечень видов включаемой в неё информации, условия ее представления, а также порядок обмена такой информацией будет установлен правительством. В рамках создания системы запланирована ее интеграция с государственными информационными системами, которые обеспечивают сбор, обработку и анализ информации, используемой для осуществления государственного экологического мониторинга.

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6 июля министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании президиума Совета законодателей заявил, что для создания комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды необходимо решить три ключевые задачи: подготовить нормативно-правовое обеспечение, утвердить паспорт федерального проекта, определить источники финансирования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#экология #климат

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По материалам: pnp.ru

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