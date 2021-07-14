Сериал «Локи» продлили на второй сезон

Лидия Мартынова

Сериал «Локи», основанный на линии одноименного персонажа комиксов Marvel, получит второй сезон. Об этом сообщает Variety.Объявлении о том, что шоу продлено на новый сезон, показали после титров финального эпизода. «Локи вернется во втором сезоне», — говорится во вставке. Создатели сериала эту новость пока никак не комментировали.Впервые о возможном втором сезоне «Локи» в феврале рассказал Deadline со ссылкой на источники. По данным Production Weekly, съемки могут начаться в январе 2022 года.Премьера «Локи» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 9 июня 2021 года. Первый сезон состоит из шести эпизодов. Главную роль исполнил Том Хиддлстон.