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Сериал «Локи» продлили на второй сезон

Сериал «Локи» продлили на второй сезон
Сериал «Локи», основанный на линии одноименного персонажа комиксов Marvel, получит второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Объявлении о том, что шоу продлено на новый сезон, показали после титров финального эпизода. «Локи вернется во втором сезоне», — говорится во вставке. Создатели сериала эту новость пока никак не комментировали.
Впервые о возможном втором сезоне «Локи» в феврале рассказал Deadline со ссылкой на источники. По данным Production Weekly, съемки могут начаться в январе 2022 года.

Премьера «Локи» состоялась на стриминговом сервисе Disney+ 9 июня 2021 года. Первый сезон состоит из шести эпизодов. Главную роль исполнил Том Хиддлстон.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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