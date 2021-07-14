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Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании

Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании

Итоги первого месяца приёма в 33 федеральных педагогических университета, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, показали рост ажиотажа среди абитуриентов, а вместе с ним и рост качества приёма. На данный момент средний балл ЕГЭ этого года для бюджетных мест вырос на 1,5 балла по сравнению с прошлым годом и составил 69,65 балла, сообщает Минпросвещения России. 

По сравнению с прошлогодней приёмной кампанией на 2,2% увеличилось количество мест приёма, но повысился и конкурс: на 15,4% возросло количество поданных заявлений. Для образовательных 5-летних программ специалитета очной формы обучения средний балл ЕГЭ стал выше сразу на 2,43.

С 2020 года, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, 33 федеральных педагогических университета перешли в ведение Минпросвещения России.

Каждый университет получил свою программу развития как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Абитуриентов, поступающих в педвузы, уже в этом году ждёт обновлённая инфраструктура, а также ряд новых возможностей, открывающихся в рамках развития педагогического образования. По решению Президента России на педагогическое образование в течение двух лет выделено 10 млрд рублей, половина данных средств будет использована на реконструкцию и дооснащение инфраструктуры уже в этом году. Министерством запущена программа «Учитель будущего поколения России», для её реализации будет проведена полная модернизация педвузов не только с точки зрения улучшения условий, но и усовершенствования программ подготовки, повышения квалификации профессорско-педагогического состава.

Более подробная информация размещена на сайте Министерства в разделе «Педагогическое образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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