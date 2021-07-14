Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании

Лидия Мартынова

Итоги первого месяца приёма в 33 федеральных педагогических университета, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, показали рост ажиотажа среди абитуриентов, а вместе с ним и рост качества приёма. На данный момент средний балл ЕГЭ этого года для бюджетных мест вырос на 1,5 балла по сравнению с прошлым годом и составил 69,65 балла, сообщает Минпросвещения России.

По сравнению с прошлогодней приёмной кампанией на 2,2% увеличилось количество мест приёма, но повысился и конкурс: на 15,4% возросло количество поданных заявлений. Для образовательных 5-летних программ специалитета очной формы обучения средний балл ЕГЭ стал выше сразу на 2,43.

С 2020 года, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, 33 федеральных педагогических университета перешли в ведение Минпросвещения России.

Каждый университет получил свою программу развития как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Абитуриентов, поступающих в педвузы, уже в этом году ждёт обновлённая инфраструктура, а также ряд новых возможностей, открывающихся в рамках развития педагогического образования. По решению Президента России на педагогическое образование в течение двух лет выделено 10 млрд рублей, половина данных средств будет использована на реконструкцию и дооснащение инфраструктуры уже в этом году. Министерством запущена программа «Учитель будущего поколения России», для её реализации будет проведена полная модернизация педвузов не только с точки зрения улучшения условий, но и усовершенствования программ подготовки, повышения квалификации профессорско-педагогического состава.

Более подробная информация размещена на сайте Министерства в разделе «Педагогическое образование».