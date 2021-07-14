УЕФА составил официальную символическую сборную Евро-2020

Влада Некрасова

УЕФА представил символическую сборную чемпионата Европы 2020. В состав вошли пять футболистов сборной Италии и три игрока сборной Англии – финалистов турнира. Также в сборной по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.Вратарь: Доннарумма (Италия);защита: Уокер, Магуайр (оба – Англия), Кьеллини, Бонуччи (оба – Италия);полузащита: Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);нападение: Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия).