УЕФА составил официальную символическую сборную Евро-2020
Сегодня, 04:25 Влада Некрасова
УЕФА представил символическую сборную чемпионата Европы 2020. В состав вошли пять футболистов сборной Италии и три игрока сборной Англии – финалистов турнира. Также в сборной по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.
Вратарь: Доннарумма (Италия);
защита: Уокер, Магуайр (оба – Англия), Кьеллини, Бонуччи (оба – Италия);
полузащита: Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);
нападение: Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия).
По материалам: gogetnews.info