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УЕФА составил официальную символическую сборную Евро-2020

УЕФА составил официальную символическую сборную Евро-2020
УЕФА представил символическую сборную чемпионата Европы 2020. В состав вошли пять футболистов сборной Италии и три игрока сборной Англии – финалистов турнира. Также в сборной по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.
Вратарь: Доннарумма (Италия);

защита: Уокер, Магуайр (оба – Англия), Кьеллини, Бонуччи (оба – Италия);

полузащита: Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);

нападение: Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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