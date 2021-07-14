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В 52 школы Тамбовской области поступит компьютерное оборудование

В 52 школы Тамбовской области поступит компьютерное оборудование

В 52 школы Тамбовской области поступит компьютерное, презентационное и периферийное оборудование, сообщает ГТРК «Тамбов».

Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование». В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта в Тамбовской области потратят 1,7 миллиарда рублей.

В этом году в регионе откроют школьный технопарк на площадке лицея № 14 города Тамбова и Центр цифрового образования детей «IT-куб» в Мичуринске.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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