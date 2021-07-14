В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»

Алексей Вольцев

В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

В этом году для четырех компетенций расширен перечень участников. Впервые конкурс профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья организуют в компетенциях «Мастер по обработке цифровой информации», «Обработка текста» и «Швея» для категории участников «студенты», появится компетенция «Ремонт обуви» для специалистов. Школьники смогут проявить себя в компетенции «Обработка текста».

В 2021 году в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» будут соревноваться более 90 школьников, студентов, специалистов по 15 профессиональным компетенциям.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.