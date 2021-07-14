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В Ассоциации НОМ оценили новый порядок видеонаблюдения на выборах

В Ассоциации НОМ оценили новый порядок видеонаблюдения на выборах

На сентябрьских выборах в Госдуму видеонаблюдение будет вестись больше трёх дней голосования, для трансляции будут созданы специальные центры наблюдения, а самим видеонаблюдением будет охвачено 85 регионов страны – 50 тыс территориальных и участковых комиссий, где голосуют более 80% зарегистрированных избирателей. Об этом в ЦИК РФ сообщили в ходе заседания в среду. 

Эксперты считают, что такие изменения могут сказать на восприятии людей системы выборов в целом и доверии к выборам в Госдуму, намеченным на 17-19 сентября.

В зоне видимости средств видеорегистрации на участках должны быть места, где производятся перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, КОИБы и стационарные ящики. Сейф, где хранятся сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, подчеркнули в Центризбиркоме, должен быть в поле зрения видеокамер круглосуточно. 

"Модель видеонаблюдения, которую мы предлагаем, нацелена на то, чтобы сделать его результаты максимально доступными и открытыми для всех участников избирательного процесса – членов избирательных комиссий, политических партий, кандидатов. Это компромисс между нашими желаниями и имеющимся объёмом финансовых средств", - сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев, добавив, что ни в одной стране мира нет подобной системы видеофиксации выборов.

По мнению исполнительного директора ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алены Булгаковой, охват видеонаблюдением подавляющего количества участков для голосования — важный сигнал о готовности избирательной системы к максимальной открытости.

"По данным ВЦИОМ, 56% россиян положительно относятся к многодневному голосованию, 61% опрошенных отмечают удобство многодневного голосования, 37% полагают, что в ходе такой процедуры легче соблюсти меры санитарной безопасности", - уточнила член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. 

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По материалам: uposters.ru

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