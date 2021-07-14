В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ

Алексей Вольцев

В Астрахани в основной общеобразовательной школе № 7 будет открыт ресурсный класс для детей с аутизмом, сообщает Министерство образования и науки Астраханской области.

Ресурсный класс – это образовательная модель для детей с ментальными нарушениями. Она позволяет ребенку обучаться в зависимости от его индивидуальных потребностей. Дети занимаются в общем классе, но при необходимости имеют возможность уйти в ресурсный. Здесь они смогут отдохнуть и поработать с психологами, дефектологами и педагогами по адаптированной программе.

Напомним, что в 2021 году ассоциация родителей «Аутизм. Астрахань» выиграла грант «Ресурсный класс для детей с аутизмом» и предложила открыть такой класс в школе № 7. Сейчас в учебном заведении ведется подготовка кабинетов и подбор тьюторов для детей.