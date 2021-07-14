В Британии конфисковали рекордную сумму криптовалюты

Алексей Вольцев

Полиция Великобритании конфисковала рекордное количество криптовалюты на общую сумму 180 миллионов фунтов стерлингов в рамках международного расследования об отмывании денег в Лондоне.Об этом сообщает BBC.Предыдущий рекорд был установлен 24 июня, тогда британская полиция конфисковала 114 миллионов фунтов стерлингов.Работники правопорядка снова допросили 39-летнюю женщину по делу об отмывании средств. Ранее она уже была задержана в рамках дела от 24 июня также об отмывании денег. Сейчас она вышла под залог и ждет начала рассмотрения ее дела в суде.Отмечается, что в полиции не раскрывали детали, какая именно криптовалюта была конфискована.