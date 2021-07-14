В Германии предложили способ уладить разногласия по «Северному потоку — 2»

Влада Некрасова

22:49 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что считает проект газопровода «Северный поток — 2« коммерческим, но призвал избегать геополитических рисков для Украины, которые могут быть урегулированы при выдаче очередного разрешения от Евросоюза.

Политик подчеркнул, что эксплуатация нового трубопровода не должна «обезвоживать» Украину.

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«Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала. И трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь. И тогда можно поставить условие, что нельзя его использовать в геополитических целях», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Лашет убежден, что если будут учитываться геополитические риски, то «политически не имеет значения», транспортируется ли российский газ по суше или морю.

Комментируя замечание о том, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия газового транзита по территории страны, Лашет отметил, что «нам нужно будет больше газа в следующие годы».

«В Западной Европе все больше стран отказываются от ископаемых источников энергии — Нидерланды более не производят газ, норвежцы снижают производство. Газ из арабского региона с точки зрения прав человека не лучше. Немцы не могут более увеличивать добычу газа — производство есть немножко в Нижней Саксонии, в противном случае придется заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому „Северный проект — 2“ это проект, которому я говорю: хорошо, я его не запрещаю», — заявил политик.

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«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составляет более 1,2 тысячи километров, его большая часть проходит по морскому дну. Против строительства газопровода выступает ряд стран, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает, что Москва хочет остановить транзит через Украину, — вопрос в экономической целесообразности. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, в котором правительство фактически не принимает участия.

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