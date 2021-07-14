В ОмГПУ уже поступило 9 тысяч заявлений

Анастасия Иванова

В Омский государственный педагогический университет уже поступило 9 тысяч заявлений, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году, как и в прошлом, вступительные экзамены проходят онлайн.

Самое большое количество заявлений подано на такие образовательные программы, как «Психология и социальная педагогика», «Начальное образование», «Психология образования», «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)», «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (французский язык)», «Иностранный язык (китайский язык) и Иностранный язык (английский язык)», «Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (испанский язык)», «Дошкольное образование», «Логопедия», «Дошкольная дефектология», «Менеджмент организации», «Русский язык и Литература», «История и Обществознание», «Психология и безопасность образовательной среды», «Экономика и Иностранный язык (английский язык)», «Право и История», «Философская антропология», «Графический дизайн», «Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением», «Биология и Химия», «Экономика и управление», «Робототехника и Технология», «Физика и Математика».

Абитуриенты представляют пять зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) и 42 региона России (Омская, Оренбургская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кировская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская области, Алтайский край, Красноярский край, Краснодарский край, Пермский край, Приморский край, Курганская, Новосибирская, Челябинская, Томская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Забайкальский край и Камчатский край, республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия, Башкортостан, Хакасия).

Популярными среди поступающих остаются магистерские программы «Педагогическая инноватика», «Психология и социальная педагогика», «Психологическое консультирование в образовании», «Психология организационно-управленческой деятельности».