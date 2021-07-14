В Оренбуржье проходит профильная смена очно-заочной школы «Академия юных талантов «Созвездие»

Влада Некрасова

В Оренбуржье проходит профильная смена очно-заочной школы «Академия юных талантов «Созвездие», сообщает Министерство образования Оренбургской области.

Смена работает на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Город детства» в рамках летнего фестиваля «Покоряй как Гагарин».

Занятия проводят педагоги дополнительного образования областного детско-юношеского многопрофильного центра и преподаватели Оренбургского государственного университета.

Областная очно-заочная школа «Академия юных талантов «Созвездие» действует на базе областного детско-юношеского многопрофильного центра. Школа работает по трем направлениям: физико-математическое, историко-краеведческое и химико-биологическое.