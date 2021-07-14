В подмосковном Раменском в 2025 году построят школу на 550 мест

Лидия Мартынова

В подмосковном Раменском в 2025 году построят школу на 550 мест, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что проект школы отвечает всем современным требованиям, которые предоставят каждому ребенку максимум пространства для всестороннего развития.

Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области.

В здании предусмотрены просторные классы, методические кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой и столовая с пищеблоком. Специализированные кабинеты оборудуют современными лабораториями. На прилегающей территории будут располагаться беговые дорожки, футбольное поле и универсальная спортивная площадка. Школа будет адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями: в ней установят лифты, пандусы и тактильные указатели.