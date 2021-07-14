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В Приморье откроются 43 образовательных центра «Точка роста»

В Приморье откроются 43 образовательных центра «Точка роста»

С сентября в Приморье начнут работать 43 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края. 

Они будут размещены на 29 территориях региона. Организации уже получили необходимое оборудование. 

Будущие работники «Точек роста» прошли курсы переподготовки. В частности, они посетили семинар «Новому времени – новые открытия», где были представлены методические рекомендации по подготовке помещений, учебных планов и программ. 

Семинар организовало Министерство образования Приморского края и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Напомним, что открытие центров «Точка роста» в Приморье реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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