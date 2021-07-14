В Приморье откроются 43 образовательных центра «Точка роста»

Влада Некрасова

С сентября в Приморье начнут работать 43 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

Они будут размещены на 29 территориях региона. Организации уже получили необходимое оборудование.

Будущие работники «Точек роста» прошли курсы переподготовки. В частности, они посетили семинар «Новому времени – новые открытия», где были представлены методические рекомендации по подготовке помещений, учебных планов и программ.

Семинар организовало Министерство образования Приморского края и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Напомним, что открытие центров «Точка роста» в Приморье реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».