В Украине с 14 июля начинается подача электронных заявлений в вузы

Алексей Вольцев

Со среды, 14 июля, в системе Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) начинается подача электронных заявлений в высшие учебные заведения."Уже завтра, 14 июля, стартует подача электронных заявлений в учреждения образования. Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными - система перегружается из-за большого количества одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы", - сообщили в ГП "ИнфоРесурс" в социальной сети Facebook.Прием заявлений на бюджетную форму обучения будет проходить с 14 по 23 июля. На бюджет поступающие могут подать до 5 заявлений, на контрактную форму обучения - до 30. Сейчас, по данным ГП "ИнфоРесурс," в системе ЕГЭБО поступающие на основе полного общего среднего образования уже создали 166 999 электронных кабинетов, поступающие на основе высшего образования создали 16 798 е-кабинетов, поступающие на основе младшего специалиста - 21 125 е-кабинетов.