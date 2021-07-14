Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Вяземском районе Хабаровского края откроются новые «Точки роста»

В Вяземском районе Хабаровского края откроются новые «Точки роста»

В Вяземском районе Хабаровского края откроются новые «Точки роста»

С 1 сентября 2021 года в Хабаровском крае начнут работу два новых центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края. 

Центры откроются в городе Вяземский и селе Шереметьево. Сейчас в классах ведется капитальный ремонт. 

«Точки роста» будут оснащены современной техникой, цифровыми лабораториями и оборудованием для изучения химии, физики, биологии и робототехники. На закупку необходимого оборудования из федерального бюджета выделено около 10 миллионов рублей. 

Напомним, что сегодня в Вяземском районе уже существует пять «Точек роста», открытых в рамках нацпроекта «Образование», на базе школ города Вяземский, поселка Дормидонтовка и села Аван. В центрах ведутся уроки и проводятся дополнительные занятия.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Почти 70% медиков Москвы привились от коронавируса
Почти 70% медиков Москвы привились от коронавируса
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Заговоры на удачный ремонт
Заговоры на удачный ремонт
В Вяземском районе Хабаровского края откроются новые «Точки роста»
В Вяземском районе Хабаровского края откроются новые «Точки роста»
"Две дыни сюда воткнула": Роза Сябитова откровенно о последствиях увеличения груди
"Две дыни сюда воткнула": Роза Сябитова откровенно о
Модная битва: Дакота Джонсон против Мелани Лоран
Модная битва: Дакота Джонсон против Мелани Лоран
Кармические причины одиночества
Кармические причины одиночества
Россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов
Россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов
Сакральный смысл Пятерки: энергетика числа 5 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Пятерки: энергетика числа 5 и его влияние на судьбу
Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Деми Мур и другие проводят знойный июль
Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким
Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре Москвы
Обновленная ГЭС-2 станет новой точкой притяжения горожан в центре
Канны-2021: Летиция Каста, Коко Роша, Нуми Рапас — обсуждаем дневные образы звезд
Канны-2021: Летиция Каста, Коко Роша, Нуми Рапас — обсуждаем дневные

Топ на сегодня

Широкий выбор парфюмерии в крупнейшем онлайн-магазине ParfumPlus
Широкий выбор парфюмерии в крупнейшем онлайн-магазине ParfumPlus
Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
Россия предложила США заключить соглашение по вопросам экологии
В сети обсуждают видео, в котором Джастин Бибер якобы кричит на свою жену Хейли
В сети обсуждают видео, в котором Джастин Бибер якобы кричит на свою
Более половины россиян считают себя счастливыми
Более половины россиян считают себя счастливыми
В ВДЦ «Океан» прошло совещание по теме «Проблемы кадрового обеспечения лагерей»
В ВДЦ «Океан» прошло совещание по теме «Проблемы кадрового

Еще по теме

В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
В Костромской области откроются 30 новых центров «Точка роста»
В Вологодской области откроются 44 центра «Точка роста»