В Вяземском районе Хабаровского края откроются новые «Точки роста»

Алексей Вольцев

С 1 сентября 2021 года в Хабаровском крае начнут работу два новых центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.

Центры откроются в городе Вяземский и селе Шереметьево. Сейчас в классах ведется капитальный ремонт.

«Точки роста» будут оснащены современной техникой, цифровыми лабораториями и оборудованием для изучения химии, физики, биологии и робототехники. На закупку необходимого оборудования из федерального бюджета выделено около 10 миллионов рублей.

Напомним, что сегодня в Вяземском районе уже существует пять «Точек роста», открытых в рамках нацпроекта «Образование», на базе школ города Вяземский, поселка Дормидонтовка и села Аван. В центрах ведутся уроки и проводятся дополнительные занятия.