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Во Владимирской области завершилось строительство школы на 675 мест

Во Владимирской области завершилось строительство школы на 675 мест

1 сентября 2021 года в городе Камешково будет открыта новая школа на 675 человек. Строительство здания началось в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование».

Сейчас в трехэтажной школе оборудованы 28 классов, столовая, пищеблок, читальный зал, библиотека и 2 спортзала. На территории школы расположены спортплощадки и зоны для игр. Пространство организовано и с учетом потребностей маломобильных групп населения – предусмотрено понижение бортового камня.

В новом учебном заведении дети смогут учиться в одну смену. Также в школу переведут учеников из общеобразовательных организаций с износом здания, составляющим 50%.

Напомним, что во Владимирской области с 2019 в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» уже были открыты школы в городах Кольчугино, Собинка и деревне Купреево.

# Общество
По материалам: edu.ru

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