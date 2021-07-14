"Все, кранты, чего уж там": жена Петра Мамонова об ухудшении его состояния

Вадим Карасев

Состояние основателя культовой группы "Звуки Му" резко ухудшилось, сообщает "Пятый канал". Его супруга теряет надежду на выздоровление 70-летнего музыканта.

"Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее", - рассказала Ольга Мамонова.

Надежд на выздоровление легендарного музыканта у его супруги с каждым днем становится все меньше.

"Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", - призналась жена Петра Мамонова.

По данным СМИ, состояние солиста группы "Звуки Му" вновь ухудшилось — у Петра Мамонова выявили 85-процентное поражение легких.



Самочувствие артиста осложняется и прочими сопутствующими факторами — так, у музыканта уже отказывают почки, а также существуют проблемы с сердцем, отмечает источник. При этом знаменитый артист почти не реагирует на какие-либо внешние раздражители. Сотрудники клиники в настоящее время не дают конкретных прогнозов.[b][/b]



Петра Мамонова 27 июня госпитализировали с коронавирусом, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 2 июля Петр Мамонов был введен в искусственную кому.

Как уточняется, два года назад Петр Мамонов оказался в реанимации с инфарктом. Тогда артисту провели 2 операции на сердце, после чего выписали.

Напомним, Петр Мамонов является основателем и лидером культовой рок-группы "Звуки Му". При этом артист за свою карьеру снялся в таких кинофильмах, как "Игла", "Такси-блюз", "Пыль", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу" и "Пепел".



Как писал NEWSTES, ранее жена Петра Мамонова расcказала, почему организм артиста "быстро сдался".