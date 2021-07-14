Заговоры на удачный ремонт

Вадим Карасев

Начать ремонт и завершить его в срок — сложная, а порой и непосильная задача. Не разругаться с близкими, не потратить лишних денег и воплотить в жизнь дизайнерские мечты помогут сильные заговоры.

Ремонт в своем жилье рано или поздно делать необходимо, и для того, чтобы быстро и без серьезных проблем воплотить в жизнь мечты, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться заговорами. Они помогут обрести гармонию и сделать важное дело без лишних затрат сил, энергии и финансов.

Заговор перед началом ремонта. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно встать в самой большой комнате и произнести: «Дело спорится, жилье преображается. Домового на помощь призову, его советам внемлю». После этого в укромном месте ставят блюдце с молоком и несколько конфет без оберток, а затем произносят: «Дедушка-домовой, с ремонтом подсоби, в трудную минуту не оставляй, меня направляй».

Заговор во время ремонта. Завершить ремонт в срок поможет такой заговор: «Дело спорится, мечты реальностью становятся. Материал убывает, в доме красота наступает». Его произносят во время работы, а также каждый раз, когда все начинает раздражать и хочется отложить начатое на неопределенный срок.

Заговор на удачный ремонт. Ремонт будет в радость, если перед тем, как начать, заговорить помещение следующими словами: «Жизнь новую начинаю, порядок за собой оставляю. Как мечталось, так и сбудется, ремонт завершится, удача придет, дом счастьем наполнится». После этого приступают к ремонту, оставляя негатив за порогом, чтобы в обновленном жилище царила атмосфера счастья и гармонии.

Заговор на покупки для ремонта. Ремонт — это не только силы и время, но и колоссальные траты. Перед тем, как купить те или иные вещи, необходимые для работ в доме, приговаривают: «Копеечку берегу, скидки нахожу. Все, что куплю, служить мне будет верой и правдой». Перед тем, как начать работы, инструменты стоит окропить святой водой, чтобы ремонт прошел гладко.