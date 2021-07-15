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28 тысяч кузбасских детей смогут бесплатно получать дополнительное образование

28 тысяч кузбасских детей смогут бесплатно получать дополнительное образование

В Кемеровской области в 2021 году в регионе во всех муниципалитетах будет увеличено количество мест в кружках и секциях. Кабинеты дополнительного образования откроются в учебных заведениях и центрах детского творчества, сообщает Министерство образования Кузбасса. 

Дети смогут выбрать любое из шести направлений: техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, художественное и физкультурно-спортивное. 

При этом новые места появятся не только в учреждениях дополнительного образования, но и в детских садах, школах и детских домах. Всего в регионе будет переоснащено 156 образовательных организаций.

Напомним, что увеличение мест реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». По этому проекту в 2021 году в Кузбассе будет также проведен ремонт спортивных залов в школах поселка Новый Каракан и сел Ваганово, Новоподзорново и Поперечное, а в городе Междуреченске будет открыт первый школьный «Кванториум-42».

# Общество
По материалам: edu.ru

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