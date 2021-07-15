4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару

Вадим Карасев

Когда на улице становится жарко, наряды максимально упрощаются — под палящим солнцем о комфорте и прохладе думаешь с большей охотой, чем о соблюдении трендов. Но есть несколько хитростей, которые позволят обновить стиль, превратив самый простой летний наряд в безупречный образ. А самое классное — все необходимое наверняка уже есть у вас в шкафу!

1.Используйте шелковые платки

Зимой без теплого широкого шарфа мы не можем представить себе ни один образ. Настолько же незаменимыми летом могут стать шелковые платки, особенно если учесть, что их можно интегрировать в наряды по-разному.

Используйте платок в качестве аксессуара: покройте им голову или вплетите в косу, чтобы убрать волосы. Заменить платком можно и основные предметы одежды. В тиктоке можно найти немало обучающих видео, как, например, сделать из платка топ. Заменить им можно также и юбку и платье (тут, правда, потребуется платок большего размера). Шелковые платки идеально подходят для жары, ведь этот материал дарит приятную прохладу.





Изабель Гулар









Рианна

















2.Сместите акцент на обувь

Вопрос выбора подходящей обуви для города в летние дни может поставить в тупик. В кедах удобно, но слишком жарко, в босоножках могут натирать ремешки, а шлепанцы уместны далеко не во всех случаях. Обратить внимание стоит на сандалии, биркенштоки и мюли на невысоком каблуке — все эти фасоны сейчас в тренде, к тому же вполне универсальны и могут гармонично смотреться с любым нарядом.

Если в жару не хочется перегружать свой образ и лучшим вариантом все равно кажутся самые простые вещи вроде свободной футболки или белого платья, то сместите модный акцент на обувь. Найдите пару в трендовом оттенке, добавьте украшения на щиколотку.





Каролин Даур













Адель Экзаркопулос

3.Выбирайте правильный крой

Мало что может испортить образ так, как неправильный крой! Не зря в модной индустрии так ценятся талантливые закройщики. Плохо сидящие по фигуре вещи не только причиняют дискомфорт, но и смотрятся часто весьма нелепо, если впиваются в тело или сборят.

Прогадать с фасоном летом неприятно вдвойне, ведь в жару дискомфорт воспринимается еще острее. От облегающих платьев лучше отказаться, а вот без свободных брюк из натуральных тканей или юбки миди точно не обойтись. Выберите вещи белого цвета, который летом смотрится особенно элегантно, и носите их с топом и приметными аксессуарами. Или присмотритесь к шортам и свободной рубашке, как у Ирины Шейк.





Ирина Шейк





Сиенна МиллерБилли Пайпер

4.Добавляйте пляжную моду в повседневный гардероб

В коллекциях сейчас можно найти такие красивые купальники, что беречь их только для пляжа даже жалко. Замените топы на лифы от купальников в особенно жаркие дни. Чтобы сделать образ более пригодным для города, накиньте сверху свободную рубашку с расстегнутыми пуговицами, а для вечернего образа подойдет и легкий летний жакет.









Снежана Георгиева















