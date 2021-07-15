6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности

Вадим Карасев

Существует огромное количество причин, по которым вы испытываете проблемы и трудности в жизни. Если удача отвернулась от вас и не хочет возвращаться, обратите внимание на то, о чем пойдет речь в этой статье.

Далеко не всегда достаточно пользоваться талисманами удачи, чтобы преодолеть черную полосу. Порой для этого следует полностью пересмотреть свою жизнь и свои ценности. Не допускайте описанных далее ошибок, чтобы не притягивать к себе неприятности.

Вы негативно мыслите

Наличие негативных вирусных программ в сознании часто ставит блок на удачу. Если вы уверены в том, что «удача сопутствует только избранным», «удачливыми не становятся, а рождаются», то вы являетесь обладателем отрицательных установок, которые эту удачу отпугивают.

Победить подобные мысли вам помогут специальные аффирмации на успех, удачу и процветание, а также медитации-настройки на изменение жизни к лучшему. Вы могли сами прийти к таким неправильным выводам либо вас могли к этому подтолкнуть стереотипы и другие люди. Перестаньте думать, что вы не достойны удачи, ведь это не так.

Вы бесцельно тратите жизненные силы

Удача сопутствует тем, кто полон сил, а не выжат как лимон. Возможно, что у вас есть один или сразу несколько путей, через которые уходит энергия:

Вредные привычки. Речь не только о курении, но и о лени, неправильном питании и прочих проблемах. Все это забирает ваши силы. Вы тратите энергию на то, что не делает вас сильнее, а, наоборот, заставляет падать все ниже и ниже.

Токсичное окружение. Речь об энергетических вампирах, манипуляторах и прочих любителях воспользоваться вашей добротой. Люди могут быть жестокими и бесцеремонными, поэтому постарайтесь очистить окружение от тех, кто только берет от вас что-то, но ничего не дает взамен. Сюда относятся также враги и завистники.

Неправильные цели в жизни. Вы пытаетесь преуспеть в финансовой сфере, но делаете это неправильно. Например, вы много работаете на работе, которую не любите. Это лишает вас энергии и, как следствие, удачи. Если вы найдете приятную, пусть даже чуть менее оплачиваемую работу, это сделает вас более счастливыми.

В вашем доме нет гармонии

Родные стены — это место силы для каждого из нас. Дома мы восполняем запас жизненной энергии. Если ваша квартира или дом лишены чистоты и порядка, ваша жизнь неминуемо наполнится неудачами. Речь может идти о наличии большого числа старых вещей, сломанной техники, мусора. Также стоит обращать внимание на грязь. Если в доме много пыли, ее стоит убрать как можно скорее.

Вы не занимаетесь своим здоровьем

Если вы перестали заниматься спортом или делать простейшие физические упражнения, ваша жизнь довольно быстро скатится вниз, а неприятности станут постоянным гостем. Также для сохранения удачи и энергии важно вовремя отдыхать, менять обстановку. Многие люди сильно переутомляются, гонясь за финансовой выгодой. Переутомление — главный враг продуктивности и удачи. Когда человек перестает следить за здоровьем, его чакры закрываются, а уверенность уходит. Наступает черная полоса.

Вы завидуете и таите обиды

Зависть и обида — два самых опасных чувства для каждого из нас. Они убивают удачу, не давая ей ни шанса на возрождение. Завидуя, мы отравляем свое биополе, убиваем хорошее настроение. Обиды делают с нами то же самое, но еще и отталкивают от нас хороших людей.

Ранее мы рассказывали о том, как побороть злость, обиду и зависть. Помните о том, что даже такие стойкие и негативные чувства можно победить, если задаться целью.

Вы перекладываете ответственность

Возможно, что вы вините в своих неудачах всех вокруг, но только не себя самих. Это тормозит ваше развитие и лишает вас харизмы, расположения людей, а значит, и удачи тоже. Только те люди, которые берут ответственность за свою судьбу и удачу на себя, могут действительно добиться чего-то большего. Не ищите причины в окружении — начните с себя.