Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой

Вадим Карасев

Вчерашний день 46-летняя Анджелина Джоли посвятила крайне приятному занятию — вместе с 16-летней дочерью Захарой актриса отправилась по магазинам в районе Западного Голливуда.





На публике звезда появилась в образе total black, однако привычному свободному платью она предпочла узкие джинсы и обтягивающий топ с длинными рукавами. Ботильоны на небольшом каблуке и сумка завершили ее образ.

Джоли, которая никогда не страдала от недостатка общественного внимания, сейчас привлекает его еще больше. Причина — в слухах о переменах в ее личной жизни. Сейчас актрисе приписывают роман с 31-летним рэпером The Weeknd. Пару уже неоднократно видели вместе, и инсайдеры говорят, что музыкант давно симпатизировал Анджелине.

Пиар-ход это с их стороны или пару действительно что-то связывает, неизвестно. Но источники утверждают, что они и правда общаются и находятся в дружеских отношениях.



