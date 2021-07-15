Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой

Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой

Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой

Вчерашний день 46-летняя Анджелина Джоли посвятила крайне приятному занятию — вместе с 16-летней дочерью Захарой актриса отправилась по магазинам в районе Западного Голливуда.


На публике звезда появилась в образе total black, однако привычному свободному платью она предпочла узкие джинсы и обтягивающий топ с длинными рукавами. Ботильоны на небольшом каблуке и сумка завершили ее образ.

Джоли, которая никогда не страдала от недостатка общественного внимания, сейчас привлекает его еще больше. Причина — в слухах о переменах в ее личной жизни. Сейчас актрисе приписывают роман с 31-летним рэпером The Weeknd. Пару уже неоднократно видели вместе, и инсайдеры говорят, что музыкант давно симпатизировал Анджелине.

Пиар-ход это с их стороны или пару действительно что-то связывает, неизвестно. Но источники утверждают, что они и правда общаются и находятся в дружеских отношениях.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро"
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос — обсуждаем дневные образы звезд
Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос —
Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной программе "Единой России"
Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной
Лунный день сегодня 15 июля 2021 года
Лунный день сегодня 15 июля 2021 года
Звездопад Персеиды с 17 июля по 24 августа 2021 года
Звездопад Персеиды с 17 июля по 24 августа 2021 года

Топ на сегодня

Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»

Еще по теме

Анджелина Джоли в образе total black на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе: фото
Анджелина Джоли пришла на премию Annie Awards—2018 вместе со своими дочерьми Шайло и Захарой
Анджелина Джоли с дочерью Захарой на шопинге в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли с дочерью Захарой провели день на шопинге