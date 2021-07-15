Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной программе "Единой России"

Вадим Карасев

Голоса жителей Донецкой и Луганской народной республик должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Об этом в ходе выступления на форуме "Россия — Донбасс: единство приоритетов" заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция "Единой России").

"Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах", — сказал парламентарий.

По мнению Турова, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму.

Ранее, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. "Единая Россия" принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей.